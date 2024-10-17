BKM ve UnionPay'den Stratejik İşbirliği

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), China UnionPay sahipliğindeki UnionPay International ile stratejik işbirliğine imza attı.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin yurt dışı ödeme alternatiflerinin gelişmesine katkıda bulunacak olan anlaşmayla Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY ve UnionPay özellikli kartların kullanım alanı genişleyecek.

Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'deki finans kuruluşlarının ve bankaların altyapı sistemlerinde gerekli güncellemelerin ve geliştirmelerin tamamlanmasıyla, gelecek dönemde TROY ve UnionPay özellikli kartların müşterilere sunulabilmesi mümkün hale gelecek.

Böylece yurt içinde her noktada geçerliliğe ulaşan ve her geçen gün kart adeti ve payı artan TROY kartın yurt dışı geçerliliğinin de daha üst seviyelere taşınması ve kullanıcıların uluslararası alışverişlerinde ödeme seçeneklerinin artırılması hedefleniyor.

200'e yakın ülkede geçerliliği bulunan UnionPay'in sağlayacağı sinerjiyle UnionPay ve TROY özellikli kart sahibi olacak kullanıcılar yurt dışı seyahatlerinde daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşayacak, UnionPay'in tüm dünyada sunduğu indirim ve ayrıcalıklardan faydalanabilecek ve daha yaygın noktalarda ödemelerini kartlarıyla gerçekleştirebilecek.

Söz konusu işbirliğinin sağlayacağı imkanların ve ödeme yöntemi alternatiflerinin çeşitlenmesinin ülkelerin ticaret hacimlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

"Kart kullanıcılarının sınır ötesi alışveriş deneyimini geliştirmesi için bankalara olanaklar sunulmuş olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, UnionPay ile gerçekleştirilen işbirliğinin TROY ve UnionPay özellikli kart kullanıcıları için yeni bir deneyim sürecini beraberinde getireceğini belirtti.

Türkiye'nin ödeme yöntemi TROY'un uluslararası tanınırlığına da katkıda bulunacağını kaydeden Deniz, "Böylece, TROY yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da güçlenmeye devam ederken, kart kullanıcılarının sınır ötesi alışveriş deneyimini geliştirmesi için bankalara olanaklar sunulmuş olacak." ifadesini kullandı.

UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü James Yang da "BKM ile imzalamış olduğumuz bu anlaşma sayesinde sektör paydaşlarımızla ilişkilerimizin çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. Türkiye'nin potansiyelini ve Türk bankacılık sektörünün ne kadar iyi seviyede olduğunu biliyoruz, UnionPay olarak buna uluslararası ödemelerde oluşturacağımız sinerji ile katkıda bulunmak istiyoruz. Bu amaçla UnionPay ve TROY özellikli kartların sunumu ve gelişimi için özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İki tarafın birlikte attığı bu adımın bankacılık ve finans kurumlarının müşterileri için alternatif çözümler sunmasının önünü açarken kurumlar arası sinerji ortamı da oluşturması bekleniyor. Söz konusu işbirliği her iki ülkenin kart şemalarının gelişimine de katkı sağlanacak.