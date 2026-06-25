Adilcevaz'da yaylacıların yaz mesaisi devam ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaz mevsiminin kendini iyice hissettirmesiyle birlikte yaylalardaki hareketlilik artarak sürüyor.

İlçenin en önemli yayla alanlarından biri olan Sütey Yaylası'nda besiciler, hayvanlarını serin ve verimli otlaklara çıkararak yoğun bir yaz mesaisine başladı. Bahar aylarında başlayan yayla göçüyle birlikte yüksek rakımlı meralara çıkan köylüler, hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de süt ve et verimini artırmak için gün boyu çalışıyor. Geniş otlaklara yayılan sürüler, günün erken saatlerinden itibaren meralara salınıyor, akşam saatlerinde ise tekrar ağıllara toplanıyor.

Cihangir köyü sakini Furkan Karayılan, yayla sezonunun sadece hayvancılık açısından değil, aynı zamanda ekonomik canlılık açısından da önemli olduğunu belirtti. Artan ot verimi sayesinde hayvanların daha sağlıklı beslendiğini vurgulayan Karayılan, bunun da üretime olumlu yansıdığını kaydetti.

Öte yandan, yaylalarda sadece hayvancılık değil, doğa hareketliliği de dikkat çekiyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, serin yayla havasında hem vakit geçiriyor hem de doğal yaşamı yakından gözlemleme fırsatı buluyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı