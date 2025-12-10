Haberler

Adilcevaz'da pancar sökümü hızla devam ediyor

Adilcevaz'da pancar sökümü hızla devam ediyor
Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde çiftçiler, şeker pancarında söküm çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdürüyor. Bu yıl yağışların uygun seyretmesi ile yüksek rekolte beklentisi artarken, çiftçiler tarlalardaki pancarları şeker fabrikalarına sevk etmeye devam ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan şeker pancarında söküm çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tarlalara giren üreticiler, hem iyi verim hem de kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl yağışların dengeli seyretmesi ve mevsim şartlarının uygun ilerlemesi, pancarda yüksek rekolte beklentisini artırdı. İlçe genelindeki birçok tarım arazisinde söküm çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği belirtilirken, üreticiler tarlalardan elde edilen pancarların şeker fabrikalarına sevkiyatını da aralıksız sürdürüyor.

Suat İşler isimli çiftçi, artan üretim maliyetlerine rağmen bu yılın verimli geçmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. İşler, "Hasadın tamamlanmasıyla birlikte şeker pancarının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Yetkililer ise üreticilere desteklerin süreceğini ve hasat döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Adilcevaz'da pancar sökümünün önümüzdeki günlerde tamamlanması ve ürünlerin bölgedeki şeker fabrikalarına teslim edilmesi öngörülüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
