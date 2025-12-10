Adilcevaz'da pancar sökümü hızla devam ediyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki çiftçiler, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan şeker pancarında söküm çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürüyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tarlalara giren üreticiler, hem iyi verim hem de kaliteli ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. Bu yıl yağışların dengeli seyretmesi ve mevsim şartlarının uygun ilerlemesi, pancarda yüksek rekolte beklentisini artırdı. İlçe genelindeki birçok tarım arazisinde söküm çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği belirtilirken, üreticiler tarlalardan elde edilen pancarların şeker fabrikalarına sevkiyatını da aralıksız sürdürüyor.

Suat İşler isimli çiftçi, artan üretim maliyetlerine rağmen bu yılın verimli geçmesinin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. İşler, "Hasadın tamamlanmasıyla birlikte şeker pancarının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Yetkililer ise üreticilere desteklerin süreceğini ve hasat döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Adilcevaz'da pancar sökümünün önümüzdeki günlerde tamamlanması ve ürünlerin bölgedeki şeker fabrikalarına teslim edilmesi öngörülüyor. - BİTLİS