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Bitlis Adilcevaz'da coğrafi işaret tescilli ceviz hasadı sürüyor

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Bitlis Adilcevaz'da coğrafi işaret tescilli ceviz hasadı sürüyor Haber Videosunu İzle
Bitlis Adilcevaz'da coğrafi işaret tescilli ceviz hasadı sürüyor
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat çalışmaları sürüyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen ceviz yetiştiriciliği bölge tarımına ve üreticilerin geçimine katkı sağlarken, üretici Mehmet Akkoyun sezonun verimli geçmesini temenni ediyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yetiştirilen ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan coğrafi işaret tescilli Adilcevaz cevizinde hasat çalışmaları devam ediyor.

Adilcevaz ilçesinde bölge ekonomisinin önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan Adilcevaz cevizinde hasat sezonu sürüyor. İlçenin iklimi ve doğal şartlarında yetişen cevizler, üreticiler tarafından özenle toplanarak tüketiciye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor. Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi, kendine özgü lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekiyor. İlçede uzun yıllardır sürdürülen ceviz yetiştiriciliği, hem bölge tarımına hem de üreticilerin geçimine katkı sağlıyor.

Hasat döneminde bahçelere giren üreticiler, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almak için çalışmalarını sürdürüyor. Toplanan cevizler, kurutma ve ayıklama işlemlerinin ardından satışa sunuluyor. Coğrafi işaret tesciliyle yöresel değeri koruma altına alınan Adilcevaz cevizi, ilçenin tarımsal kimliğinin önemli simgelerinden biri olmayı sürdürüyor. Üreticiler açısından ekonomik değer taşıyan ürünün tanıtımının ve üretiminin desteklenmesi, bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından da önem taşıyor.

Üretici Mehmet Akkoyun, Adilcevaz'da ceviz hasadının devam ettiğini belirterek, "Sezonun verimli geçmesini temenni ediyoruz. Yöreyle özdeşleşen Adilcevaz cevizi de sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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