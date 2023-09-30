Biten pilleri toplamak için proje başlatıldı; bilim seti hediye ediliyor

'Daha fazlasını yapma gücü' sloganıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladıklarını söyleyen Duracell Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu, "Türkiye'de pil geri dönüşüm oranı yüzde 5'lerde gidecek çok yolumuz var. O nedenle yeni bir proje başlattık.

'Daha fazlasını yapma gücü' sloganıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladıklarını söyleyen Duracell Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu, "Türkiye'de pil geri dönüşüm oranı yüzde 5'lerde gidecek çok yolumuz var. O nedenle yeni bir proje başlattık. Migros'a getirilip geri dönüşüm kutularına atılan biten piller karşılığında dezavantajlı okullardaki öğrencilere bilim seti hediye ediyoruz. 1 yıl sürecek proje kapsamında 4 ton pil toplayarak 4 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Duracell Türkiye Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yeni bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Daha fazlasını yapma gücü' sloganıyla Migros ile iş birliği yapılan proje kapsamında toplanan piller kadar içinde kodlama araçlarının olduğu bilim setleri dezavantajlı okullardaki öğrencilere hediye edilecek. 1 yıl sürecek projede kodlama materyallerinin kullanılması konusunda öğretmenlere eğitimler de verilecek.

Duracell Türkiye CEO'su Kerem Sinanoğlu, hem şirket olarak sürdürülebilirlik stratejilerini anlattı hem de yeni sosyal sorumluluk projesine yönelik bilgi verdi.

ÜRETİMDE KARBONDİOKSİTİ OLABİLDİĞİNCE MİNİMUMA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Sürdürülebilirlik için üç ayaklı bir strateji oluşturduklarını belirten Sinanoğlu, "Birincisi azalt, ikincisi eğit, üçüncüsü ise topla. Azalt kısmında üretimimizden başlayarak doğaya saldığımız karbondioksiti olabildiğince minimuma indirmek ve karbon ayak izimizi sıfıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için Belçika'daki fabrikamızda yüzde 100 yeşil enerji kullanıyoruz. Bunu bir adım daha öteye götürerek bu sene itibariyle fabrikamızın çatısına 8 bin solar panel yerleştirdik. Böylece ihtiyacımız olan enerjinin yüzde 20'sini tamamen güneşten kendimiz üretmeye başladık. Ayrıca ürünlerimizi tüketicilere yüzde 90 oranında karton paketlerde ulaştırıyoruz. Plastiği hayatımızdan çıkarmayı amaçlıyoruz. Her yıl yaptığımız Ar-Ge çalışmalarıyla ürünlerimizin performansını daha yukarıya taşıyıp, uzun ömürlü piller üretmek temel hedefimiz" diye konuştu.

ÇİNKO KARBON PİLLERE GÖRE 30 KATA KADAR DAHA UZUN ÖMÜRLÜ

Geçen yıl Duracell Optimum pil çıkardıklarını aktaran Sinanoğlu, "Bu pilin iki özelliği var. Birincisi çinko karbon pillere göre 30 kata kadar daha uzun ömürlü. İkinci özelliği ise akıllı pil diyoruz cihazın daha uzun ömre ihtiyacı varsa ona göre çalışıyor. Performansa yönelik cihazlarda da daha iyi performans sağlıyor. Bazı fenerler daha güçlü yanıyor diş fırçaları daha güçlü çalışıyor. Oyuncak arabaların da daha hızlı gitmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

2 YIL İÇERİSİNDE 15 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Sinanoğlu, "Sürdürülebilirlik stratejimizin ikinci kısmı eğit. Tamamen gönüllü çalışanlarımızla ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine sürdürülebilirlik seminerleri veriyoruz. Seminerlerde pilin ne olduğunu, geri dönüşümünün önemini, nasıl geri dönüştürüldüğünü ve kendilerinin neler yapabileceğini anlatıyoruz. 2 yıl içerisinde 15 bin öğrenciye ulaştık. Önümüzdeki yıllarda bunu katlayarak daha yukarıya taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Geri dönüşümün önemine vurgu yapan Sinanoğlu yeni projeye ilişkin şunları söyledi:

"Sürdürülebilirlik stratejimizin üçüncü ayağı ise topla. Geri dönüşümü yapabilmek için bitmiş pilleri geri dönüşüm kutularına getirilmesi lazım. Türkiye olarak bu konuda çok gerideyiz. Avrupa'da pil geri dönüşüm oranı yüzde 30-35, kuzey ülkelerinde bu oran yüzde 60'lara çıkıyor; bizde ise yüzde 5, yani gidecek çok yolumuz var. O nedenle tüketicilere motivasyon olsun diye Migros ile yeni bir kampanya başlattık. Migros'a getirilip geri dönüşüm kutularına atılan piller karşılığında biz daha dezavantajlı okullardaki öğrencilere bilim seti hediye ediyoruz. Böylece hem geri dönüşüm oranını artıracağız hem de öğrencilerin bilimle daha çok iç içe olmasını sağlayacağız. Proje çok yeni başladı tüketicilerden ricamız evlerinde biten pilleri Migros'a götürüp geri dönüşüm kutularına atmalarıdır. Ne kadar fazla pil toplarsak o kadar çok öğrenciyi bilimle buluşturabiliriz. Birkaç yıl önce benzer bir proje yapmıştık çok iyi geri dönüşler almıştık. 1 yıl içerisinde yüzde 500 oranında geri dönüşümü artırmıştık. Şimdi daha iyi geri dönüşler alıyoruz, oranın yüzde 50'yi geçeceğini düşünüyoruz."

ATALARIMIZ 100 YIL ÖNCE DAHA FAZLASINI YAPMA GÜCÜNÜ İÇLERİNDE BULARAK CUMHURİYETİ KURMUŞ

Kerem Sinanoğlu, "Mottomuz tüketicilerimize daha fazlasını yapma gücü vermektir. Bu yıl çok özel Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Atalarımız yüz yıl önce daha fazlasını yapma gücünü içlerinde bularak Cumhuriyeti kurmuş. Durmadan çalışarak bugünlere gelmemizi sağlamışlar. Biz de yüzüncü yılımızda bilim önemli olacağı için daha fazla destek vermek istedik. Dezavantajlı illerdeki öğrencilere daha fazla destek sağlamak istedik. Toplanan piller karşılığında bilim seti hediye ediyoruz. Bilim setinin içerisinde kodlama yapabilmek için gerekli olan araçlar var. Okullardaki öğretmenlere de setin içinden çıkan kodlama araçlarının nasıl kullanılacağını, neler yapılacağını anlatıyoruz. Sonrasında öğrenciler bize ulaşıyor ve neler öğrendiklerini görebiliyoruz" dedi.