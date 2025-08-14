Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı

Güncelleme:
Bitcoin, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 124 bin 480,82 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto yanlısı adımları, piyasanın yükselişinde etkili oldu.

ETHEREUM'DAN 4 YIL SONRA BİR İLK

Ethereum da 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görerek 4.784,72 dolara tırmandı. Gün içinde Bitcoin yüzde 0,37 artışla 123 bin 393 dolardan, Ethereum ise yüzde 1,15 yükselişle 4 bin 773,30 dolardan işlem görüyor. Ay başından bu yana Bitcoin'de yaklaşık yüzde 6, Ethereum'da ise yüzde 27,75'lik bir yükseliş kaydedildi.

"BITCOIN 150 BİN DOLAR SEVİYESİNE TAŞINABİLİR"

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, "125 bin doların üzerinde kalıcı bir kırılma, Bitcoin'i 150 bin dolar seviyesine taşıyabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BITCOIN 2025'TE YÜZDE 32 DEĞER KAZANDI

2025'te Bitcoin, Başkan Donald Trump'ın göreve dönüşü ve sektör üzerindeki kısıtlamaları hafifletme politikaları sayesinde yüzde 32 değer kazandı. Trump, kendisini "kripto başkanı" olarak nitelendirirken, ailesi de dijital varlıklara yönelik ilgisini artırdı.

Geçen hafta yayımlanan ve 401(k) emeklilik hesaplarında kripto yatırımlarına izin veren idari emir, rallinin önemli tetikleyicilerinden biri oldu. Uzmanlar, bu düzenlemenin BlackRock ve Fidelity gibi kripto ETF ihraç eden dev varlık yönetim şirketlerine avantaj sağlayacağını öngörüyor. 2025 yılı, ABD kripto sektörü açısından kritik düzenlemelere de sahne oldu. Stabilcoin yasaları yürürlüğe girerken, SEC'in dijital varlık regülasyonlarını kapsayan kapsamlı revizyonu da hayata geçirildi.

