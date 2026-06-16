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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,39 artışla 16.800 puandan başladı. Dün yüzde 4,26 yükselen kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürdü. Küresel piyasalarda ABD-İran anlaşması belirsizliği etkili olurken, yurt içinde konut fiyat endeksi takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,39 yükselişle 16.800,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,26 artışla 16.734,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.759,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,39 artışla 16.800,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD- İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puanın direnç, 16.700 ve 16.600 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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