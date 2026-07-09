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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,69 artışla 17.275 puandan başladı. Dün yüzde 2 düşüşle kapanan kontrat, küresel piyasalardaki karışık seyir ve jeopolitik risklerin etkisiyle hareketli bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,69 yükselişle 17.275,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 17.157,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.213,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,69 artışla 17.275,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.400 ve 17.500 puanın direnç, 17.200 ve 17.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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