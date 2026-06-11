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Piyasalarda gün sonu

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yatay seyirle 13.743,50 puandan tamamlarken, altının ons fiyatı 4 bin 82 dolar, dolar kuru ise 46,21 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,14 puan azalarak 13.743,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 41,21 puan ve yüzde 0,30 artışla 13.785,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.567,35 puanı, en yüksek 13.889,62 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yatay seyirle 13.743,50 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,91 puan ve yüzde 0,33 artışla 15.698,85 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,57, teknoloji endeksi yüzde 0,24 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 63'ü geriledi ve 4'ü yatay seyretti. SASA Polyester, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 82 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 82 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 105 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,0347, satışta 46,2191 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,0168, satışta 46,2012 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1516, sterlin/dolar paritesi 1,3334 ve dolar/yen paritesi 160,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 azalışla 92,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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