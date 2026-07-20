Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 89,93 puan artarak 14.070,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 44,89 puan ve yüzde 0,32 azalışla 13.936,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.910,52 puanı, en yüksek 14.193,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 değer kazanarak 14.070,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 116,06 puan ve yüzde 0,73 artışla 16.077,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,16, teknoloji endeksi yüzde 1,26 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 41'i geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Tüpraş, Astor Enerji ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 19 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 19 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 milyon 90 bin 300 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,0609, satışta 47,2494 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,9529, satışta 47,1411 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3428 ve dolar/yen paritesi 162,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 azalışla 86,3 dolardan işlem görüyor.