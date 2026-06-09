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Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı. Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve küresel toparlanma etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,22 değer kazanarak 13.860,59 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 39,68 puan ve yüzde 0,29 artışla 13.900,27 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,15 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,45 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tansiyonun yatışması ve yarı iletken sektöründeki satış baskısının azalmasıyla toparlanma eğilimine girdi.

İsrail ve İran'ın bölgedeki barış görüşmelerini tehdit eden saldırılarıyla piyasalarda oluşan satış baskısı, çatışmaların kontrolden çıkmayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle zayıfladı.

Tarafların devam eden uzlaşma arayışlarını tehlikeye atacak aksiyonlara ara vermesi riskli varlıklara talebi destekledi.

Bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde çok iyi gittiklerini kaydederek, "Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise karşılıklı saldırıların bölgesel bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'in, İran karşısında yalnız kalabileceği uyarısında bulunduğunu açıkladı.

Analistler, Orta Doğu'da kalıcı bir normalleşmeye işaret edecek somut adımlar görülene kadar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmeye devam edebileceğini belirterek, yapay zeka temalı hisselerdeki fiyatlama davranışlarının da risk iştahı üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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