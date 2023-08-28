Borsa İstanbul, 8 bin puanı aşarak rekor kırdı

Son zamanlarda halka arzlarla borsaya olan ilginin artmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 8.008,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Borsa İstanbul rekorlara devam ediyor. Son zamanlarda halka arzlarla borsaya olan ilginin artmasıyla BIST 100 endeksinde yükseliş sürüyor. Günün son işlem saatlerinde endeks 8.000 puanı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ULAŞTIRMA HİSSELERİ ÖNCÜLÜK ETTİ

BIST 100 endeksindeki yükseliş ulaştırma hisseleri öncülüğünde yüzde 3,5'in üzerine çıktı. 8.008,78 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, daha sonra 7.940-7.945 bandında dengelendi.

YABANCI YATIRIMCININ İLGİSİ ARTTI

Analistler, ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında piyasalar tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Seçim sonrası yabancı yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin arttığını belirten analistler, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.

BIST 100'DE 8 BİN PUAN DİRENÇ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 seviyesinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.