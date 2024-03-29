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BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 9.091,13 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,16 puan artışla 9.091,13 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,39 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının yılın ilk çeyreğini pozitif seyirle tamamladığını belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrası Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini kaydeden analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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