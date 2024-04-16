BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,36 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,36 azalışla 9.548,32 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 131,47 puan düştü. Dün, 9.679,80 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,79 puan ve yüzde 0,36 azalışla 9.645,01 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.513,24 puanı, en yüksek 9.645,91 puanı gördü.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 16'sı yükselirken 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), TÜPRAŞ ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 374,5 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,81, bileşik getirisi yüzde 44,97 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2450 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4770 liradan, avro 34,5670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışa 2 bin 374,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,6 azalışla 89,2 dolardan işlem görüyor.