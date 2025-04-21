BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kaybederek 9.314,41 puana indi.

Cuma günü 9.317,24 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,83 puan ve yüzde 0,03 değer kaybıyla 9.314,41 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.268,07, en yüksek 9.346,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,12, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tofaş, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,29, bileşik getirisi de yüzde 45,55 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 140,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1990 liradan, avro 44,2010 liradan satılıyor.