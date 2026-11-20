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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,36 değer kaybederek 11.131,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,7 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 2,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,91 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceği endişeleri ve yapay zeka büyümesine ilişkin sorgulamaların dünya geneline yayılmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışlarla birlikte günü negatif bir seyirle tamamladı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal istikrar raporu, ekonomik güven endeksi ve yurt dışında ise ABD'de büyüme, çekirdeki kişisel tüketim harcamaları ve dünya genelinde açıklanacak imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA