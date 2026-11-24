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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 10.965,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,45 puan azalırken toplam işlem hacmi 83,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,87 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en fazla kaybettiren ise yüzde 5,30 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de çip hisselerine gelen satışlar ve olası gümrük vergisi artışlarına ilişkin kaygılar risk iştahını sınırlarken yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak genele yayılan satışlarla günü düşüşle tamamladı.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da büyüme, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA