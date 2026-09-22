Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,85 puan azalırken, toplam işlem hacmi 147,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin açıklamalar ve Suudi Arabistan'ın yeni petrol hatlarını devreye almasıyla petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi enflasyon endişelerini hafifletirken, yapay zeka hisselerine yönelik alımlar da fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise gün içinde dalgalı bir seyir izlerken, 13.169,06 ile 13.370,03 puan aralığında hareket ederek günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, finansal hizmetler güven endeksi ve hanehalkı beklenti anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.000 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA