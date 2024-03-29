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BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,47 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de kişisel tüketim harcamaları şubatta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Analistler, açıklanan veriler sonrasında Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD, Avrupa ve Hong Kong'da piyasaların işleme kapalı olduğunu bildirdi.

Haftaya yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), enflasyon, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde enflasyon, perakende satışlar, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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