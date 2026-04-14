Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kazanarak 14.202,24 puandan tamamladı. Sektör endekslerinden madencilik lider oldu. Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakere süreçlerindeki iyimserlikten etkilendi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 237,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,77 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin bir anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutlar ve ABD'de mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin altında kalmasının risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izlerken, Uluslararası Para Fonunun (IMF) ve Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Orta Doğu kaynaklı enerji arzı ve enflasyon risklerine ilişkin uyarıları piyasalardaki iyimserliği sınırlıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temaslarına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
