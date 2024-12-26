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BİSİAD, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Toplantısı Düzenledi

BİSİAD, Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Toplantısı Düzenledi
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Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD), dijital dönüşüm ve yapay zeka konularının ele alındığı bir toplantı düzenleyerek 2025 hedeflerini paylaştı. Toplantıda liderlik tarzı ve kurum kültürünün dönüşümle uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD), üyelerine yönelik dijital dönüşüm ve yapay zeka konularının ele alındığı toplantı düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan BİSİAD Başkanı İdris Doğrul, yönetimle birlikte önemli projelere imza attıklarını belirterek, 2025 yılı hedeflerini paylaştı.

Doğrul, dernek bünyesinde oluşturulan 6 komitenin, staj programlarından kurum işbirliklerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet göstereceğini ifade ederek, "Günümüzde bilişim olmadan ticaretin devam etmesi mümkün değil. Bu bilinci her platformda anlatmamız gerekiyor. Ayrıca yönetim kurulu toplantılarımızı üyelerimizin işletmelerinde gerçekleştirerek hem STK kültürünü yaygınlaştırmayı hem de üyelerimize destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıya katılan Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın da BİSİAD'ın yerel ve ulusal ölçekte başarılı projelere imza attığını ve bu başarısını 2025 yılında da sürdüreceğini belirtti.

Akın, MARSİFED olarak BİSİAD'ın projelerine destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, "Dijital Dönüşüm ve Maden Dijital Olgunluk Modeli" konusunun ele alındığı toplantıda, dijital dönüşümün işletmelere etkileri, yenilikler ve yapay zekanın rolü üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Eryılmaz, dijital dönüşümün sadece teknolojiyi getirmekle sınırlı olmadığını, liderlik tarzı, kurum kültürü ve kaynak yönetiminin de dönüşümle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Dijital dönüşümün giderek artan önemine dikkati çeken Eryılmaz, şunları kaydetti:

"Dijitalleşme, analog verilerin dijital kodlamalarla bilgisayar ortamına aktarılmasıdır. Ancak dijital dönüşüm, bundan çok daha fazlasıdır. Teknolojilerin iş süreçlerine entegre edilmesi ve organizasyonel değişimi gerektirir. 2017'den itibaren dijital dönüşüm, en popüler yönetim teknikleri arasında yer almaya başlamıştır. 2023 yılında yaptığım araştırmada, 'dijital dönüşüm' anahtar kelimesi Google'da 156 milyon sonuç verirken 2024'te bu sayı 740 milyona ulaştı. Bu, dijital dönüşüm alanındaki popülerliğin nasıl üstel bir hızla arttığını gösteriyor."

Toplantı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
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