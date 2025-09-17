Haberler

Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları ve Kiralar Artış Göstermeye Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık'ta temmuz ayında ortalama konut fiyatları yıllık bazda %2,8 artarak 270 bin sterline ulaştı. Ağustos ayında ise konut kiraları yıllık %5,7 artışla 1403 sterline çıktı. Londra, kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir olarak öne çıkıyor.

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı temmuzda yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, bu artışla İngiltere'de ortalama konut fiyatı 270 bin sterlin olurken, Galler'de 209 bin sterline ve İskoçya'da 192 bin sterline çıktı.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta konut kirası ise ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

İngiltere'de ortalama konut kirası yüzde 5,8 artışla 1403 sterlin oldu. Galler'de konut kirası yüzde 7,8 yükselişle 811 sterline ve İskoçya'da yüzde 3,5 artışla 1002 sterline çıktı.

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek olduğu şehir Londra oldu. Londra'da konut kirası ağustosta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı. Başkentte ortalama konut kirası 2 bin 253 sterlin oldu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
AK Parti Elazığ İl Başkanı'na oğlunun videosuyla şantaj

AK Partili il başkanına şok! Oğlunun o anlarını izletip para istediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lewis Hamilton'dan Gazze'ye destek

Aldığı kararla Müslüman ülkeleri utandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.