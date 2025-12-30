Haberler

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Güncelleme:
Yeni yıl öncesi sigaraya zam haberi geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun paket başına 5 TL zam yaptığını açıkladı. Fiyat artışının 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

  • Captain Black sigara grubuna paket başına 5 TL zam yapıldı.
  • Zam 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
  • Captain Black grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara 95 TL olacak.

Yeni yıl yaklaşırken sigara fiyatlarına yönelik ilk zam duyurusu geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasıyla bir sigara grubunda fiyat artışı netleşti.

Yeni yıl öncesinde sigaraya zam haberi gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarındaki artışı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

CAPTAIN BLACK GRUBUNA ZAM

Açıklamaya göre Captain Black grubunda yer alan sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı. Fiyat artışının 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yapılan zam sonrası Captain Black grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 95 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatların belirlenen tarihten itibaren raflara yansıması bekleniyor.

ARSLANOĞLU Hakan:

Yetkililer diyor ki 30 milyon sigara kullanımı 20 milyona düştü. Demiyorlar ki arada ki 10 milyon fark sigara zamlarından dolayı açık tütün kullanımına geçti.

BARBAROS:

Sigara zammı artık otomatik yapılıyor. Düşünmeye bile gerek duymuyorlar. Millet efkardan içiyor zam yapılınca efkar artıyor daha fazla tüketiyor milli servet tekele kayıyor. Yazık diyecemde neyimiz düzgün...

