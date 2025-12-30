Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Yeni yıl yaklaşırken sigara fiyatlarına yönelik ilk zam duyurusu geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasıyla bir sigara grubunda fiyat artışı netleşti.

Yeni yıl öncesinde sigaraya zam haberi gündeme geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarındaki artışı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

CAPTAIN BLACK GRUBUNA ZAM

Açıklamaya göre Captain Black grubunda yer alan sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı. Fiyat artışının 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Yapılan zam sonrası Captain Black grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 95 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatların belirlenen tarihten itibaren raflara yansıması bekleniyor.