Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih
Yeni yıl öncesi sigaraya zam haberi geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun paket başına 5 TL zam yaptığını açıkladı. Fiyat artışının 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
- Captain Black sigara grubuna paket başına 5 TL zam yapıldı.
- Zam 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
- Captain Black grubunda en ucuz sigara 90 TL, en pahalı sigara 95 TL olacak.
CAPTAIN BLACK GRUBUNA ZAM
Açıklamaya göre Captain Black grubunda yer alan sigaralara paket başına 5 TL zam yapıldı. Fiyat artışının 5 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Yapılan zam sonrası Captain Black grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL'ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 95 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatların belirlenen tarihten itibaren raflara yansıması bekleniyor.