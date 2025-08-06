Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
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Adalet Bakanlığı, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yeni bir senet sistemine geçiyor. Filigranlı, dijital olarak kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek senetler kullanılacak. Bu sistemle birlikte, hem borç veren hem de borç alan tarafın hakları daha güçlü şekilde korunacak. Kırtasiye senetleri ise 2025 yılı sonu itibarıyla geçersiz sayılacak.

Yıl sonu itibarıyla kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçerliliğini yitiriyor. Hükümet, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yeni bir senet sistemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda, filigranlı, dijital olarak kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek senetler kullanılacak.

2025 SONU İTİBARIYLA GEÇERSİZ OLUYOR

Yeni sistemle birlikte, hem borç veren hem de borç alan tarafın haklarının daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor. Özellikle son yıllarda artan sahte senet düzenlemeleri ve yargıdaki iş yükü dikkate alınarak hazırlanan uygulama, hukuki süreçlerde delil güvenliğini de artıracak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SENET OLUŞTURULABİLECEK

Artık senet düzenlemek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden erişilebilen sistem sayesinde güvenli ve yasal geçerliliği olan bir senet oluşturabilecek. Klasik kırtasiye senetleri ise 2025 yılı sonu itibarıyla resmen geçersiz sayılacak.

TASLAK MECLİS'E SUNULACAK

Taslak çalışmaları tamamlanan düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulması ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması bekleniyor.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor

Bir devrin sonu! Artık E-devlet üzerinden oluşturulacak
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSitecon41:

senet yüzünden yıllardır insanlar mağdur oldu sizin yapacagınız sisteminiz batsın

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Haber Yorumlarıasili007:

ŞİMDİYE KADAR KAÇ KISININ OLUMUNE YUVA DAHILMASINA SEBEP OLAN DEVLET ŞİMDİMİ AKILLANDI

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Haber YorumlarıÖztürkler:

aman e devleti çökertip sahtelerini yapmasınlar.Bu artık ulkemizde hayal degil.Hersey oluyor guvenlik mukkemmel

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Haber YorumlarıKara_kalem:

TÜM HAYATIMIZI E DEVLETE YÜKLEDİNİZ MAŞAŞLAH HER TÜRLÜ DOLANDIRICILIK E DEVLETTE DAHA YENİ YAŞANLARDAN SONRA ŞİMDİ DE E DEVLETTEN SENET MİLLETİ DAHA RAHAT DOLANDIRSINLAR DİYE ÇEKLER GIBI NEDEN BANKA GÜDÜMÜNDE BE RİSKİNDE OLMUYOR AYRICA SENET NEDİR KARDEŞİM BANKANIN KREDİ KARTI ÇEK VERMEDİĞİNE SENET İLE TİCARET NE DEMEK BIRAKIN TÜMDEN KALDIRIN

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