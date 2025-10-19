Haberler

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süre Gemlik'in vergi rekortmenleri arasında yer alan Karataş Grup'un bünyesindeki bazı şirketler, mahkeme kararıyla iflas etti. 67 senelik şirket yaşadığı finansal sorunların üstesinden gelmeyi başaramazken konkordato sürecinden olumlu sonuç alamayan şirketler için iflas kararı kesinleşti.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karataş Grup'a bağlı 6 şirketin konkordato taleplerini değerlendirdiği davada kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin konkordato taleplerini reddetti.

Öte yandan Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin mali durumlarının "borca batık" seviyede olduğuna hükmederek, 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bu iki şirketin iflasını ilan etti.

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

İŞLEMLERİ GEMLİK İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜCEK

İflas sürecinin, basit tasfiye yöntemiyle yürütülmesine karar verilirken, işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığı kanaatine varıldı.

Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet gösteren ve uzun yıllar sektörün öncü firmaları arasında yer alan Karataş Grup, 2024 yılında yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak konkordato süreci şirketi kurtarmaya yetmedi. Grup şirketleri, Gemlik'teki 31 bin metrekare kapalı alanlı üretim tesislerinde faaliyet gösteriyordu.

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

VERGİ REKORTMENLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

Uzun süre Gemlik'in vergi rekortmenleri arasında yer alan Karataş Grup, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" programında da adından söz ettirmişti. 2018–2022 yılları arasında beş yıl üst üste "Çevre Sektör Lideri" ödülüne layık görülmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıExit RS:

Yalan Haber bunlar.İsim değiştirip Yollarına devam ediyolar.Vergi borçlarınıda Milletin sırtına yüklüyolar.Hükümetin paragözlerinede 3 5 bişey verdim mi iş tamamdır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Öğretmene veliden sopalı saldırı

Veliden öğretmene demir sopalı saldırı
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.