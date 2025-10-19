Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Karataş Grup'a bağlı 6 şirketin konkordato taleplerini değerlendirdiği davada kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Depolama ve Lojistik A.Ş., Karataş Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Karataş Panel Saç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin konkordato taleplerini reddetti.

Öte yandan Karataş Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Karataş Sac ve Boru Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş.'nin mali durumlarının "borca batık" seviyede olduğuna hükmederek, 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla bu iki şirketin iflasını ilan etti.

İŞLEMLERİ GEMLİK İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜCEK

İflas sürecinin, basit tasfiye yöntemiyle yürütülmesine karar verilirken, işlemlerin Gemlik İflas Müdürlüğü tarafından yürütüleceği belirtildi. Diğer grup şirketleri için ise iflas şartlarının oluşmadığı kanaatine varıldı.

Demir-çelik, lojistik ve imalat alanlarında faaliyet gösteren ve uzun yıllar sektörün öncü firmaları arasında yer alan Karataş Grup, 2024 yılında yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak konkordato süreci şirketi kurtarmaya yetmedi. Grup şirketleri, Gemlik'teki 31 bin metrekare kapalı alanlı üretim tesislerinde faaliyet gösteriyordu.

VERGİ REKORTMENLERİ ARASINDA YER ALIYORDU

Uzun süre Gemlik'in vergi rekortmenleri arasında yer alan Karataş Grup, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" programında da adından söz ettirmişti. 2018–2022 yılları arasında beş yıl üst üste "Çevre Sektör Lideri" ödülüne layık görülmüştü.