KOSGEB'den Bingöl'deki 3 firmaya 52 milyon liralık destek

Güncelleme:
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, KOSGEB'in desteğiyle 3 firmanın toplam 52 milyon lira destek alacağını duyurdu. Destek, üretim kapasitesinin artırılmasına ve istihdamın güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Bingöl'deki 3 firmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) toplam 52 milyon lira destek almaya hak kazandığını bildirdi.

Çintay, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında odalarına üye 3 firmanın destek almaya hak kazanmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

"Toplam 52 milyon lira tutarındaki kar payı desteği, üretim kapasitesinin artırılmasına, istihdamın güçlendirilmesine ve ilimizin ekonomik yapısının daha sağlam temellere kavuşmasına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullanan Çintay, süreç boyunca oda olarak üyelerin yanında olduklarını kaydetti.

Tüm süreci yakından takip ettiklerini, kentin kalkınmasına katkı sunan tüm üyelere destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Çintay, üretim ve istihdam odaklı çalışmaların süreceğini kaydetti.

Çintay, sürece katkı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Vali Cahit Çelik ile AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
