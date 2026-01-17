Haberler

Bingöl'de jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl Karlıova İlçesi Aynik Köyü sınırlarında yer alan 1114 hektar büyüklüğündeki jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale düzenlenecek. İhalenin muhammen bedeli 486 bin 582 lira olarak belirlendi.

Bingöl'de jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Bingöl İl Özel İdaresinin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl Karlıova İlçesi Aynik Köyü sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Alanı 1114 hektar olan sahanın muhammen bedeli 486 bin 582 lira 9 kuruş, geçici teminat bedeli ise 14 bin 600 lira olarak belirlendi.

Söz konusu sahanın ihalesi 25 Şubat'ta Saray Mahallesi Muş Karayolu üzerindeki Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yeni Hizmet Binası İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Uraloğlu, canlı yayını apar topar kesmek zorunda kaldı
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.

Buz tutan göletten tek tek cansız bedenleri çıkarıldı