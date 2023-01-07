Fiyat sabitleme furyasına bir zincir market daha katıldı! Ancak ürün sayısı rakiplerine göre çok az

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin zincir marketlere yönelik çağrısının ardından "fiyat sabitleme ve indirim" furyasına BİM de katıldı. BİM ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu. Fiyat sabitlemeye giden diğer marketlere göre, BİM'in kampanya kapsamına aldığı ürün sayısının çok az olması dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında zincir marketlere yönelik, "ürünlerde fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı yaptı. Nebati, "Buradan da gerek ulusal gerekse yerel marketlere fiyatların belli bir süre artırılmaması veya sabitlenmesi noktasında çağrıda bulunuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya hazırız. Bu çağrıya karşılık verenler de oldu" dedi. Nebati'nin çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, zincir marketler bir bir indirim furyasına katılmaya başladı.

BİM, 5'İNCİ MARKET OLDU

Şok Marketler, Migros, Carrefoursa ve Happy Center'ın ardından BİM Market de ürünlerde fiyat sabitlemeye gitti. BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.

250'DEN FAZLA ÜRÜNÜN 3 AYDIR FİYATI DEĞİŞMEDİ

Açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı. "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" başlıklı açıklamada, 250'den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği kaydedildi.

SADECE 500 ÜRÜNÜN FİYATI SABİTLENDİ

Ancak BİM Market'in fiyatını sabitlediği ürün sayısının sadece 500'de kalması dikkat çekti. Diğer zincir marketler, 1000'in üzerinde üründe fiyat sabitleme yapmış, çok sayıda üründe de indirim gerçekleştirmişti.

ZİNCİR MARKETLERDEN FİYAT SABİTLEME VE İNDİRİM KARARI

Şok Marketler, ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini duyurdu. Buna göre, markette pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak. Migros da ocak ayı boyunca en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı. 23 farklı gruptaki tüm ürünleri kapsayacak şekilde 20 bine yakın üründe özel olarak yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan indirimler sunuluyor. Carrefoursa da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı aldı.