Billur Barlın, Lojistik Sektöründeki Gelişmeler ve Eğitim İhtiyaçları Üzerine Konuştu

Solmaz Yönetim Kurulu Direktörü Billur Barlın, İstanbul Ticaret Üniversitesinin gerçekleştirdiği söyleşi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncel Öz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Lojistik sektöründe kariyer olanakları, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi veren Barlın, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı.

Açıklamada söyleşide yaptığı konuşmaya yer verilen Barlın, şirket olarak öğrencilerden özellikle düşünme ve sorgulama yeteneği beklediklerini belirterek, gençlerden inisiyatif alabilmelerini beklediklerini aktardı.

Ekip çalışmasının önemine dikkati çeken Barlın, "Üniversite projelerinde ekip çalışması yapmak, liderlik duygusunu besler ve insanı geliştirir. Ekipteki kişilerin güçlü yönlerinin keşfedilmesi de çok önemli. Teknik eğitimler her yerde var ama iletişim çok daha önemli. Çalışanlarımla aramdaki sıcak iletişimi sürdürebilmek benim için çok değerli. Yabancı dil bilmek, farklı kültürlerle tanışmak da bana kişisel anlamda çok şey katıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lojistik sektörüne yönelik bölüm önerileri veren Barlın, "Lojistik/gümrük sektöründe özellikle gümrük ve uluslararası taşımacılık alanlarında lojistik bölümü ön planda. Yazılım tarafında ise bilgisayar mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümleri tercih ediliyor. Endüstri mühendisleri genellikle analiz ve verimlilik alanlarında çalışıyor. Gümrük kısmında ise hızlı adaptasyon bekleniyor, bu nedenle lojistik okuyan öğrenciler daha çok tercih ediliyor. Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında da çalışmalar yapıyoruz. Hava yönetimi sektörü şu anda küçük bir alan olsa da hızla gelişiyor ve pandeminin ardından patlama yaşaması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışanlara fırsat sunuyoruz"

Entegre lojistik çözümler geliştirirken, arka planda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Barlın, şirket ve çalışanlarına sundukları olanaklara da değindi.

Lojistik ve beyanname rakamlarını değerlendirirken aynı zamanda demografik verilere de önem verdiklerini kaydeden Barlın, şöyle devam etti:

"Örneğin, çalışan sayımız, kadın çalışan oranımız ve kadın yönetici oranımız bizim için sadece sayısal değil; sürdürülebilirliğin sosyal boyutunu temsil ediyor. Ayrıca, teknik eğitimlerin yanı sıra çalışanlarımızın yetkinliklerine göre ihtiyaç duydukları eğitimleri belirleyerek onların gelişimine katkı sağlıyoruz. Özel sektör şirketi olarak, çalışanlarımıza liderlik becerilerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunmayı önemsiyoruz."

İnovasyonun teknoloji ve süreç odaklı olarak faaliyetlerinin merkezinde yer aldığına dikkat çeken Barlın, lojistikte yapay zekanın kullanım alanları hakkında da bilgi verdi.

Şirketin hem iç süreçlerinde hem de müşteri raporlamalarında fark yaratan yapay zeka projelerine değinen Barlın, kullanıcılarla doğal dilde iletişim kurabilen yapay zeka chatbot'ları "Sparky"i, gümrük tarife istatistik pozisyonunu tahmin eden Solmaz Genius'ı ve entegre lojistik raporlama aracı Solmaz Smart gibi yenilikçi uygulamalarını anlattı.

İnovasyon merkezi kurmadaki en önemli amaçlarının araştırma ve geliştirme (AR-GE) alanına odaklanmak olduğunun altını çizen Barlın, bu projeler aracılığıyla hem çalışanların hem de müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunduklarını ifade etti.