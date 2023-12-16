Bilişim Vadisi Genel Müdürü: Orta gelir tuzağından çıkmak için yüksek teknoloji üretmeliyiz

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin orta gelir tuzağından çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine çıkabilmesi için yüksek teknoloji üretmesi gerektiğini belirtti. Tüzgen, teknoloji üretimi için altyapının güçlendirilmesi ve uluslararası projelerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

FURKAN GENÇOĞLU/MEHMET KADİR KILINÇ - Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Orta gelir tuzağından çıkacaksak eğer bunu yüksek teknolojiyle yapacağız. Biz iyi bir tarım, tekstil ve turizm ülkesiyiz ama orta gelir tuzağından çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmak için yüksek teknoloji üretmeliyiz." dedi.

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Tüzgen, Türkiye'de teknoloji üretilebilmesi için gerekli altyapıların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Örneğin bir otomobil üretmek için yüzlerce test yapılması gerekiyor. Bu testlerin bir de akredite olması gerekiyor. Bizim bu testleri yapabilecek kabiliyette merkezler kurmamız lazım. Bunlar büyük altyapı ve üstyapı yatırımları gerektiriyor. Sadece kendi kaynaklarımız ile değil, uluslararası projeler ile halihazırda bu teknolojiye sahip yerlerden transfer edilerek ya da başka pazarlara açılmak isteyen bu şirketleri buraya çekerek altyapı sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Togg vesilesiyle öncelikli çalıştıkları alanların başında mobilitenin geldiğini ifade eden Tüzgen, TOGG gibi büyük projelerin en büyük katkısının bir otomobil fabrikasının ötesinde bir ekosistem oluşturması olduğunu, şu anda Bilişim Vadisi'nde sadece TOGG'a hizmet eden 40'ın üzerinde firma bulunduğunu söyledi.

"Orta gelir tuzağından yüksek teknolojiyle çıkacağız"

Tüzgen, bugün sadece BAYKAR'ın etrafında onlarca tedarikçi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"SAHA İstanbul'un düzenlediği fuarlarda önemli faaliyetlerden bir tanesi ithal ikamesi ürün üretimiyle ilgili çalışmalar. Her sene ASELSAN gibi firmalar bu etkinlik sayesinde onlarca yeni firmaya yeni ürünler sipariş ediyor ve Türkiye'de daha önce üretilmeyen, ithal edilen ürünler bu çalışmalar sayesinde yerleşmiş oluyor. ASELSAN'ın bünyesindeki şirketlerin performans kriterlerinden bir tanesi Türkiye'deki startuplar ile çalışma kapasiteleri.

Sadece ASELSAN şu ürünü üretsin değil, ürünü üretirken aynı zamanda bunun yerlileştirilmesi, Türk startuplarına fırsatlar sunulması gibi kriterler mevcut. Orta gelir tuzağından çıkacaksak eğer bunu yüksek teknoloji ile yapacağız. Biz iyi bir tarım, tekstil ve turizm ülkesiyiz ama orta gelir tuzağından çıkıp yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmak için yüksek teknoloji üretmeliyiz. Bilişim Vadisi olarak temel hedefimiz teknolojik ilerlemeye zemin hazırlamak."

Bilişim Vadisi olarak bir ekosistem inşa etmeye çalıştıklarını ifade eden Tüzgen, bu ekosistem kurma çabalarında Ecole 42 Okulları vesilesiyle dijital yetkinlik sahibi, kalifiye iş gücü oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

"İş hayatına tüm yetkinlikleri edinerek hazırlanmış bir mezun veriliyor"

Erkam Tüzgen, Ecole 42 Okulları'nın Gebze ve İstanbul'da 2 kampüsünün olduğunu belirterek, "Bu okullarda yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Mezun olan öğrencilerimiz iyi kurumlarda çalışmaya başladı. Şu anda mezun sayımız 40'ın üzerine çıktı. Yüzde 100'e yakın istihdam var. İyi bir eğitim veriliyor. Sadece yazılım eğitimi değil, iş yapma eğitimi de veriliyor. Bu okuldan mezun olma şartlarından bir tanesi de birlikte iş yapma ve ekip çalışması. İş hayatına tüm yetkinlikleri edinerek hazırlanmış bir mezun veriliyor. Eğitim süresi 1,5 yıl olan bu okulda yüksek başarı gösteren öğrenciler 8 ayda mezun olabiliyor ve eğitim en fazla 2 sene sürüyor." dedi.

Ecole 42 Okulları'nın mezunlarının yüzde 12'sinin girişimci olduğuna dikkati çeken Tüzgen, mezunların istihdama da katkı sağladığını ve hedeflenenin de ötesine geçildiğini kaydetti.

Tüzgen, Bilişim Vadisi'nde şirket sayısındaki artış hedefinden ziyade şirketlerin kabiliyetlerini artırmaya odaklandıklarını vurgulayarak, "Startup sayısında kuluçka merkezindeki şirketlerin sayısında ve niteliğinde artış hedefliyoruz. Bunun için de onlara sunduğumuz hizmet yelpazesini genişletmeyi amaçlıyoruz. Daha geniş network, altyapı, müşteriye erişim imkanı gibi bir startupun neye ihtiyacı varsa onları yaparak, girişimcilerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.