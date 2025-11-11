Biletinial, Kasım Ayı Kültür Sanat Etkinliklerini Açıkladı

Biletinial, tiyatrodan müziğe uzanan kültür ve sanat etkinliklerini bu ayki seçkisiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletinial'ın kasım ayı programında, John Steinbeck'in klasik eseri "Fareler ve İnsanlar", gazeteci Enver Aysever'in toplumsal hicivle örülü oyunu "Makul Şüpheli" ve Fransız sanatçı Yann Tiersen'in İstanbul konseri öne çıkıyor.

Amerikan edebiyatının önemli yapıtlarından Fareler ve İnsanlar, bu ay İstanbul'da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Gösteri İstanbul'un prodüksiyonuyla sahneye taşınan oyun, John Steinbeck'in evrensel temalarını güçlü bir sahne diliyle yorumluyor.

Yönetmen Aydın Sigalı'nın rejisiyle yalnızlık, umut ve dostluk gibi kavramlar, derinlemesine işleniyor. Oyunun başrollerinde Erdem Irmak, Volkan Dinç ve Erkan Taşdöğen, sahne tasarımında Behlüldane Tor ve kostüm tasarımında Emine Kaynak Yıldırım yer alıyor. Gerçeklik etkisine odaklanan yapım, 34 kişilik ekibiyle sezonun iddialı tiyatro projelerinden birini sergiliyor. Oyun, 16 ve 26 Kasım'da Fişekhane'de, 25 Kasım'da ise DasDas'ta sahnelenecek.

Aysever'in yazıp yönettiği Makul Şüpheli de izleyiciyi yalnızca bir performansa değil, kolektif bir sorgulamaya davet ediyor. Aykırı Kumpanya çatısı altında sahneye taşınan oyun, adalet, özgürlük ve vicdan kavramlarını hicivle harmanlıyor.

Haluk Polat'ın özgün besteleriyle müzik, oyunun ritmini belirleyen bir karaktere dönüşüyor. Piyanoda Haluk Polat, klarnette Tarçın Çelebi, gitarda Nurevşan Kırçiçek ve vokalde Nisan Aysever yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Gamze Uçar, Gülden Güney, İlkem Ulugün, Tarkan Koç ve Tuba Erdem'in bulunduğu yapım, 21 Kasım'da CKM Büyük Salon'da ve 26 Kasım'da Leyla Gencer Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Minimalist besteciliğiyle sinema ve müzik dünyasında adını duyuran Yann Tiersen, 20 Haziran 2026'da İstanbul'da sahne alacak. StagePass organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek konser, sanatçının 30 yıllık kariyerinden özel bir seçki sunacak.

"Amelie" film müzikleriyle hafızalara kazınan Tiersen, bu etkinlikte hem klasikleşmiş eserlerini hem de yeni albümünden parçaları seslendirecek. Müzik, doğa ve duygunun iç içe geçtiği performans, izleyicilere "saf bir sanat deneyimi" yaşatacak.