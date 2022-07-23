Bilecikli manavın fiyat etiketine yazdığı yazı çok konuşulacak cinsten - Haberler

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Bilecikli manavın fiyat etiketine yazdığı yazı çok konuşulacak cinsten

ANKA - Ekonomi
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Bilecik'te bir manav, tezgahındaki Bilecik domatesinin fiyat etiketine "Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik'te 14 TL" ifadelerini yazdı.

Bilecik'te bir manav, kilosunu 14 liradan sattığı Bilecik domatesinin etiketine yazdığı yazıyla dikkat çekti.

"MALESEF BİLECİK DOMATESİ, BİLECİK'TE 14 TL"

Manav, yaz aylarının gelmesi ile tezgahlardaki yerini alan Bilecik domatesinin üzerine "Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik'te 14 TL" yazdı.

Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesinde Bilecik domatesi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Bilecik'in mikro klima iklimine sahip Çaltı köyünde yetişen bu domatesin kabukları ince, içi pembedir. Kesildiğinde etrafa inanılmaz bir koku saçar. Yemeğe de kahvaltıya da ayrı bir tat katan müthiç bir yurdum sebzesidir. Marmara bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Çaltı'da üretilen sebze bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

Çaltı'da, 2 bin 500 dönüm civarında sera bulunuyor. Çaltı'nın toprakları çok verimli olduğundan yılda 3 defa verim alınıyor. Seralarda domates dışında salatalık, marul gibi sebzeler de üretiliyor. Dışarıdan 400 civarında işçinin mevsimlik olarak geldiği Çaltı'da üretilen ürünler İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gönderiliyor"

ANKA / Ekonomi

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