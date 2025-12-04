Haberler

Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima etkisine sahip Osmaneli'nde zeytinler hasat sona erdi

Güncelleme:
Bilecik'te zeytin üreticileri, bu yılki zeytin veriminin geçen yıla göre düşük olduğunu ve tarlada 160 liraya satılan zeytinin marketlerde 500 liraya ulaşmasını eleştiriyor. Ramazan Uysal, zeytin fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğini belirterek, masrafların artmasıyla zor durumda kaldıklarını vurguladı.

Orta Sakarya Vadisi'nde Sakarya Nehri ve çevresindeki dağlar dolayısıyla mikroklima etkisine sahip Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yarım asırdır üretim yapılan zeytinliklerde bu yılki hasat sona erdi. Geçen yıla göre zeytin oranı düşük olurken, bu sene yağlık zeytin yok denilecek kadar az.

Bilecik'te 18 bin dekar alanda üretim yapılıyor

Bilecik'te, 11 bin 500 dekarı Osmaneli'nde olmak üzere 18 bin dekar alanda geçen yıla göre düşüş yaşanırken, bu toplanan 2 bin ton zeytin rekoltesi çiftçileri üzdü. Boylama makinesinde yağlık, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf ile elek üstü olarak ayrılan zeytinler, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine satışının ardından tüketicilerin sofrasına ulaştırılıyor. Dip zeytini ise fabrikalarda yemeklik zeytinyağı olarak işleniyor. Osmanelili üreticiler, genellikle sırıkla ve tarakla hasat ettikleri zeytinin zedelenmesini ve toprakla temasını ağaç altlarına 'Yaygı" sererek önlemeye çalışıyor.

"Geçen yıla göre zeytin oranı düşük, yani yağlık zeytin yok bu sene"

Bu sezon alım fiyatlarının üreticiyi memnun etmediğini anlatan Ramazan Uysal, "35 yıldır zeytincilik işiyle uğraşıyorum. Bu sene zeytin fiyatları Marmara Birliğin açıkladığı fiyatlar çok düşük. Geçen yıla göre zeytin oranı düşük, yani yağlık zeytin yok bu sene" dedi.

"Burada 160 lira marketlerde 500 lira"

Ramazan Uysal, topladıkları zeytinleri gece ayırarak, makinelerden geçirerek numaralanma yaptıklarını anlatarak, "Elek üstü dediğimiz fiyat 160 lira, ama marketlerde 500 lira, 600 lira piyasası. 1 numara 150 lira, 100 lira; 2 numara, 3 numara bu şekilde ayırıyoruz. Verimlilik çok düşük bu sene, yani geçen yıla göre çok düşük. Geçen sene ilaç fiyatımız 50 liraysa bu sene 90 lira. Gübre pahalı, mazot ona keza. Mazot yüksek; çiftçi duman oldu yani bu sene" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
