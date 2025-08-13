Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 19,6 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2025 Temmuz ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2025 Temmuz ayında, 2024 Temmuz ayına göre yüzde 19,6 oranında artarak 311 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2025 Temmuz ayında konutların 98 adedi ilk defa (ilk el satış), 213 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 311 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,9 oranında artarak 61 adet, diğer satışlar ise yüzde 12,1 oranında artarak 250 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 61 konutun 13 adedi ilk satış, 48 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2025 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. - BİLECİK