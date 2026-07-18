Haberler

Bilecik'te konut satışları arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te konut satışları 2026 Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %1,9 artarak 266 adet oldu. İpotekli satışlar %84,2 artarken, Türkiye genelinde satışlar %15,8 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında, 2025 Haziran ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 266 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Haziran ayında konutların 122 adedi ilk defa (ilk el satış), 144 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 266 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,2 oranında artarak 70 adet, diğer satışlar ise yüzde 12,1 oranında azalarak 196 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 70 konutun 27 adedi ilk satış, 43 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

İnsan ekmeğini yediği yere ihanet eder mi? O etmiş
Yıldız Tilbe'den sahnede şoke eden çıkış

Yıldız Tilbe'den şoke eden çıkış! Hayranları kulaklarına inanamadı
Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor

Hava kararınca mahalleye iniyorlar! Sayıları giderek artıyor
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak

Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak

Çift maaşlı vekillere süper kıyak

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP kurultayının yapılacağı tarihi verdi

Tüm CHP'lilerin beklediği oluyor! Net tarih verildi
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Koca şehir transferi değil, bu bakışları konuşuyor