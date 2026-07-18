Bilecik'te konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında, 2025 Haziran ayına göre yüzde 1,9 oranında artarak 266 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Haziran ayında konutların 122 adedi ilk defa (ilk el satış), 144 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 266 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,2 oranında artarak 70 adet, diğer satışlar ise yüzde 12,1 oranında azalarak 196 adet olarak gerçekleşti.Bilecik'te ipotekli satış yapılan 70 konutun 27 adedi ilk satış, 43 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı