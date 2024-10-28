Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Ayva Hasadı Bereketli Geçiyor

Bilecik'te Ayva Hasadı Bereketli Geçiyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ayva hasadı sürerken, 12 bin ton rekolte bekleniyor. Ayvalar, Avrupa'ya ihraç ediliyor ve yerel piyasalarda da yoğun ilgi görüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ve lokum, pekmez, reçel gibi ürünlerde kullanılan ayvanın hasadı sürüyor.

Üreticiler, Sakarya Nehri havzasındaki bahçelerine erken saatlerde gelerek özenle topladıkları ayvaları kasalara dizerek, 2-3 ay soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

İlçede toplanan ayvanın ortalama 3 bin tonu Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine pazarlanıyor. İç piyasa satışı ise çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerine gerçekleştiriliyor.

Ayrıca ürün, Osmaneli Belediyesince kurulan tesiste coğrafi işaret tescilli ayva lokumunun yanı sıra reçel, pekmez ve ayva tatlısı gibi ürünlere dönüştürülüyor.

Osmaneli Belediyesi Tarım ve Kırsal Hizmetler Müdürü Abdullah Tetik, AA muhabirine, ayvanın bölgenin en değerli ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinden doğan Sakarya Nehri'nin yaklaşık 10 kilometrelik kısmının Osmaneli'den geçtiğini belirten Tetik, şöyle konuştu:

"Bu topraklarda yetişen ayva da sulu oluyor. Evliya Çelebi de bu ayvaya dikkati çekmiş. Osmaneli'yi ziyarete geldiğinde, seyahatnamesinde, '1,5 okka gelir kilosu, belki de dünyada benzeri yoktur ayva tatlısının' demiş. Üreticilerimiz de ekimde başlayan, kasıma kadar süren ayva hasadına devam ediyorlar."

12 bin ton rekolte bekleniyor

Tetik, bereketli bir sezon geçirdiklerini, ayvanın tüketicilerden yoğun rağbet gördüğünü dile getirdi.

Üreticinin yüzünün güldüğünü vurgulayan Tetik, "Geçtiğimiz yıllarda ayvayla ilgili pazarlama sorunu yaşarken, dondan kaynaklı yapısal bozukluklar varken bu sene çok bereketli çıktı. Yaklaşık 5-6 bin ton olan rekolteyi bu sene 11-12 bin ton beklemekteyiz." dedi.

Tetik, ürünün kilogramının ortalama 25 liradan satıldığını, bunun da üreticiye olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Serkan Aktaş da mahsulden yüksek verim aldıklarını ifade etti.

İhraç edilecek ayvaları kalitelerine göre ayırdıklarını bildiren "Verim güzel olduğu için ağırlıklı olarak birinci kalite çıkıyor. Bu sene özen gösterdiğimiz ve havalar da sıcak gittiği için güzel verim elde ettik. Fiyatlar da uygun. Her şeyden memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Ekonomi

Yerel Haberler Osmaneli Ekonomi İhracat bilecik Üretim Güncel Tarım

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj: Ben bir iktidar hasmı değilim

Anahtar Parti'yi kuran Ağıralioğlu'ndan ilk mesaj

 Yavuz Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

Ağıralioğlu cephesinden partinin ismini eleştirenlere yanıt

 Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: Terörü söküp atma hedefinden sapmadık, direnirlerse daha sert bir yöntem uygularız

29 Ekim mesajında dikkat çeken "Kürt sorunu" vurgusu
CHP'li Başarır: Erdoğan üniversitede dersime girdi, 'Ne avukat olacaksın manken olsana' dedi

Erdoğan'dan üniversitede dersine girdiği CHP'li Başarır'a çok konuşulacak tavsiye
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Ekim Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı 28-29 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı 28-29 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Derbi ne zaman? Mekanik kıyma nedir, nasıl anlaşılır? 600 milyon lira vurgun yapan postacı kim, Şinasi Kozan kimdir? Drogba Bursapsor'u satın alacak mı? Galatasaray Beşiktaş hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? McDonald's salgını nedir, Türkiye'de var mı? Yemekteyiz Rukiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rukiye Kızıltepe kaç yaşında, nereli? Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuğa çarpıp intihar eden Erdal Ç. kim, neden intihar etti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.