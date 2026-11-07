Bilecik Osmaneli'de 15 milyon 861 bin lira hibeyle meyvelerin muhafaza süresi uzadı

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ATAHAN GEZER/MUHSİN ARSLAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle modernize edilen soğuk hava deposunda meyvelerin muhafaza süresi, yenilenen soğutma sistemi ve izolasyon sayesinde artırıldı.

İlçeye bağlı Çerkeşli köyünde 1994 yılında 800 metrekare kapalı alana sahip soğuk hava deposu kuran 60 yaşındaki işletmeci Ali Aslan, tesisin eskiyen cihazlarını yenilemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"na başvurdu.

Nisan 2025'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla yaptığı başvurusu ağustosta kabul edilen Aslan'a, modernizasyon çalışmaları için 15 milyon 861 bin lira hibe desteği sağlandı.

Hibe desteğiyle deposuna 8 evaporatör (çevreden ısı alarak ortamı soğutan cihaz), 2 amonyak pompası, amonyak tankı, amonyak ayırıcı ve pistonlu kompresör alan Aslan, tesisin izolasyon malzemelerini de yeniledi.

Aralık 2025'te yeniden faaliyete geçen tesisteki modernizasyon çalışmalarıyla elma, şeftali, üzüm, armut ve ayvanın muhafaza süreleri önemli ölçüde uzadı.

"Meyveler daha kaliteli saklanabiliyor"

İşletmeci Ali Aslan, AA muhabirine, deposunda ağırlıklı olarak 5 derece ile sıfırın altında 1 derece arasındaki sıcaklıklarda elma, şeftali, üzüm, armut ve ayva sakladığını söyledi.

Tesisteki cihazların eskimesiyle bu ürünlerin daha çabuk bozulmaya başladığını anlatan Aslan, "Makineler bayağı eskimişti. İzolasyonda kullanılan eski tip strafor malzeme de özelliğini kaybetmişti. Her şey manuel çalışıyordu." dedi.

Aslan, modernizasyonla depodaki pek çok cihazın yenilendiğini dile getirdi.

Bu durumun ürün muhafaza süresine olumlu yansıdığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Modernizasyonla muhafaza süresi elmada 6 aydan 1 yıla, şeftalide 45 günden 3 aya, üzümde 90 günden 120 güne, armut ve ayvada ise 3 aydan 6 aya çıktı. Elektrikten tasarrufumuz büyük. Sıcaklık kaybımız olmuyor. Meyveler daha kaliteli saklanabiliyor."

Aslan, depoda saklanan ürünlerin İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini söyledi.

"Tüm sistemi otomatik hale getirdik"

Müşterilerinin de durumdan memnun olduğunu kaydeden Aslan, "Saklamamız için bize verdikleri ürünlerini daha taze teslim alabiliyorlar. Tüm sistemi otomatik hale getirdik. Artık daha kaliteli mal çıkarıyoruz." diye konuştu.

Aslan, tüm işletmecileri Tarım ve Orman Bakanlığının bu tarz desteklerinden yararlanmaya davet etti.

Gelecekte de buna benzer programlara başvurmak istediğini dile getiren Aslan, "Devletimiz her türlü desteği veriyor. İnşallah bu destekler devam eder. İnsanlar da bunlardan faydalanır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA