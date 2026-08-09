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Bilecik Şeftalisi İhracatla Parlıyor

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına devam edilen şeftali, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına devam edilen şeftali, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen işçiler, titizlikle topladıkları şeftaliyi ebatlarına göre sınıflandırıyor.

Üretimin yoğun yapıldığı Çerkeşli köyünde modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftali, toplandıktan sonra soğuk hava tesislerine taşınıyor.

Verimli topraklara sahip Çerkeşli köyünde, lezzeti ve aromasıyla ilgi gören şeftali yurt içinin yanı sıra Ukrayna, Rusya ve Irak'a ihraç ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, şeftali yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya Nehri havzasında yer alan merkez ve Osmaneli ilçesine bağlı köylerde, 17 bin 250 dekar alanda şeftali ve 4 bin 200 dekar alanda da nektarin üretim yapılıyor.

Bu yıl yaklaşık 42 bin 500 ton şeftali, nektarinde ise 1000 ton rekolte bekleniyor.

Çerkeşli köyünden üretici Ertuğrul Uysal, AA muhabirine, şeftalinin kalitesinin bu yıl çok iyi olduğunu ifade ederek, bahçelerini damlama sistemiyle suladıklarını söyledi.

Rakımdan dolayı şeftalinin dayanıklılığının daha uzun olduğunu ve tercih edildiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Kışın ağaçları buduyoruz, bahar döneminde de bahçeyi sürüyoruz ve ilaçlamalarını yapıyoruz. Hasada 1,5 ay kala dallardaki meyvelerin sayısını azaltarak şeftalilerin daha fazla büyüyüp gelişmesini sağlıyoruz. Temmuz ayıyla birlikte hasada başlıyoruz ve ağustos ayının sonuna kadar devam ediyoruz. Tüysüz dediğimiz cinsleri Ukrayna, Rusya ve Irak'a ihraç ediyoruz."

Geyve'den gelerek hasatta çalışan 16 yaşındaki Muhammed Yağız Zeytin ise yaz aylarında şeftali ve nektarin bahçelerinde çalıştığını anlatarak, okul harçlığını çıkardığını söyledi.

Kaynak: AA
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