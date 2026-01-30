Haberler

Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Bilecik'te 2025 Aralık ayında ihracat yüzde 42,1 azalırken, ithalat yüzde 12,5 arttı. Türkiye genelinde ise ihracat ve ithalatta artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Aralık ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Aralık ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 42,1 azalarak 8 milyon 562 bin dolar, ithalat yüzde 12,5 artarak 2025 Aralık ayında 7 milyon 807 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 12,7 arttı, ithalat yüzde 10,7 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı