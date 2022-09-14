Bilecik haberi... Pazaryeri Dereköy Barajı'nda aralık ayında su tutulmaya başlanacak

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapımı süren Dereköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, yaptığı yazılı açıklamada, Bilecik ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

Pazaryeri Dereköy Barajı'nda çalışmaların sürdüğünü bildiren Akça, şunları kaydetti:

"Barajın tamamlanması ile barajda depolanacak su ile 10 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Gövde kazıları, enjeksiyon, dolusavak, derivasyon tüneli ve malzeme ulaşım yolları imalatları tamamlandı. Gövde dolgu imalatları devam etmekte olup, 1 milyon 50 bin metreküp gövde dolgusunun 763 bin metreküpü tamamlanarak temelden 60 metre yüksekliğe ulaşılmıştır. Kalan dolgu imalatları, su alma yapısı ve vana odası imalatları tamamlanarak 2022 yılı aralık ayında su tutulması planlanmaktadır. Temelden yüksekliği 72 metre ve su depolama kapasitesi 4,47 milyon metreküp barajın tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile dekar başına 4 bin lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 42 milyon 800 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."