Biga'dan kısa kısa

Biga'dan kısa kısa
Güncelleme:
Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölge ekonomisi üzerine bankalarla bir toplantı düzenledi. Ayrıca, Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul Gastronomi Festivali'nde çeşitli madalyalar kazandı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, bölge ekonomisi değerlendirmek amacıyla kamu ve özel bankaların müdür ve temsilcileriyle buluştu.

Odanın Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, bazı bankaların müdür ve temsilcileri ile Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan, meclis divanı, yönetim kurulu üyeleri ile komite başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğan, Bozlar Yat İhtisas Serbest Bölgesi, Karabiga Limanı, OSB Genişleme Sahası ve Veterinerlik Fakültesi gibi projelerin Biga'yı stratejik bir merkez haline getirdiğini söyledi.

Ekonomik konjonktürün ve sıkı para politikasının farkında olduklarını belirten Doğan, "Biz büyürsek siz de büyürsünüz. İş dünyasını yalnız bırakmayın, bu süreci kader ortağı bilinciyle aşalım." diye konuştu.

Bigalı öğrenciler gastronomi festivalinden ödülle döndü

Biga Ayşe Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gastronomi Bölümü öğrencileri 22'nci Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nden ödüllerle döndü.

Toplam 11 öğrenciyle katılım sağlayan okulda, bazı öğrencilerin iki farklı kategoride birden madalya kazanması başarının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Öğrenciler yarışmada ana yemek tabağı kategorisinde 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya, tatlı tabağı kategorisinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz, makarna tabağı kategorisinde 2 bronz, balık tabağı kategorisinde ise 1 bronz madalya elde etti.

Okul Müdürü Nermin Kunt, yaptığı açıklamada, öğrencilerin elde ettiği başarıdan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Ekonomi
