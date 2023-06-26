Bıçakçılarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Tapan Bıçağı üreticileri, Kurban Bayramı öncesinde hem üretim hem de bileme mesaisine yoğunlaştı. Bıçakçılar, vatandaşların taleplerini yetiştirmek için yoğun bir çalışma içerisinde. Ancak, bu mesleğin son temsilcileri olduklarını belirten bıçakçılar, gençlerin bu tür mesleklere ilgi göstermediğini ifade ediyorlar.

Bıçakçılarda yoğun kurban mesaisi

ADANA Meşhur Tapan Bıçağı üreticileri ile ünlü Adana'nın Kozan ilçesinde her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de hem üretim hem de bileme mesaisi yoğunlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde her ilde olduğu gibi Adana'da da bıçakçıların yoğun mesaisi başladı. Meşhur Tapan Bıçağı üretimi noktasında önde gelen Kozan'da ise hem üretim hem de bileme için bıçakçılar yoğun çalışarak vatandaşların taleplerini yetiştirmeye çalışıyor. 26 yıldır bıçak ve satır bileme işi yapan İlker Yıldırım, " Atadan dededen kalma mesleğimiz bu. Hayırlısı ile Kozan ve Adana müşterilerimizi bekliyoruz. Şuanda yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla aşırı bir yoğunluk var. Bizlerde işlerimizi yapıyoruz. Genellikle vatandaşlarımız da Kozan yapısı bıçaklar var, Adana bölgesi ve Denizli bölgesinden gelen bıçaklar oluyor onları biliyoruz. Mesela Kozan'ın meşhur satırları var onlarında bilemesini yapıyoruz" dedi.

Kendilerinin bu meslekte son kuşak olduğunu belirten Yıldırım, "Maalesef biz bu işin son kuşağıyız. Gençlerimizden bu tür mesleklere hiç talep yok. Yanımıza bu işi öğrenmek için uğrayan veya soran bir gencimiz bile yok. Ama biz son temsilcileri olaraktan bu mesleği komşularımızla birlikte idame ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 40 yıllık Tapan Bıçağı üreticisi Mustafa Ocak da "Bugünlerde Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın genelde Tapan ve yöresinden boynuzlu bıçak talebi oluyor. Biz genelde isteğe göre ve siparişe göre boynuz bıçak, yerine göre normal tapan bıçağı imalatı yapıyoruz. Bugünlerde üretimimiz oldukça yoğun. Şehir dışından da vatandaşlarımız talepte bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.