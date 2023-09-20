Beypazarı'nda TMO 100 Bin Ton Hububat Alımı Gerçekleştirdi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Beypazarı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans Amirliğince 100 bin ton hububat alımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Başkentin verimli tarım arazilerine sahip Beypazarı'nda TMO bu yıl rekor düzeyde alımda bulundu.

Beypazarı TMO Ajans Amiri Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada, çiftçileri çok fazla sırada bekletmeden alımda bulunduklarını söyledi.

Ürün alımının sürdüğünü belirten Özdemir, aldıkları ürünleri geniş alanlarda üzeri kapalı muhafaza ettiklerini kaydetti.

Özdemir, aldıkları ürünün parasının çiftçilerin hesabına alımdan bir ay sonra yatırıldığına değinerek. "Bu yıl bugüne kadar 100 bin ton hububat alımında bulunduk. Vatandaşımız bu yıl TMO Müdürlüğüne büyük bir teveccüh gösterdi ve ekinini, arpasını teslim etti. Halen alımlarımız sürüyor." diye konuştu.