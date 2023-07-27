Beypazarı Belediyesi, TMO'ya 80 Tonluk Kantarı Tahsis Etti

Beypazarı Belediyesi, hububat hasadı öncesinde inşa ettiği 80 tonluk kantarı, 11 dönümlük alanıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Müdürlüğüne tahsis etti. TMO'nun ilçe genelinde günlük alımları 1200 tona çıkarmasının ardından bugüne kadar 43 bin ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesi, hububat hasadı öncesinde inşa ettiği 80 tonluk kantarı, 11 dönümlük alanıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Müdürlüğüne tahsis etti.

Tacettin Mahallesi mevkisindeki kantar ve buğday dökme alanında alımlara devam eden TMO'nun, ilçe genelinde günlük alımları 1200 tona çıkarmasının ardından bugüne kadar 43 bin ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Saraç, köylerinin yakınındaki kantar hizmeti sayesinde işlemlerin hızlandığını söyledi.

Belediyeye teşekkür eden Saraç, "Ofis de geldi alımlara başladı. Tam da tüccarın alım yapmadığı bir dönemde çiftçinin işini kolaylaştırdı. Burası 10 köyün merkezi konumunda bir yer. Oymaağaç, Dikmen, Gürsöğüt, Kırbaşı, Kargı, Yanlızçam, Kapullu, Kırşıhlar, Mahmutlar köylüleri biçimlerinin ardından tüm hububatlarını buraya getirmeye başladı." diye konuştu.

Saraç, hububat fiyatlarından da memnun kaldıklarını dile getirerek, "Genel İtibariyle fiyatlar güzel. TMO alımları sürdürüyor. TMO alım yapmasa, piyasada buğday 5,5-6 lira arasında değişiyor. Geçen yıllarda tüccarlar da alım yapıyordu. Bu sene alım yapmadıklarından TMO'da biraz sıkışıklık yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, her daim çiftçinin yanında olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlçenin en geniş arazi yapısına sahip, 11 köyün yararlanacağı ve sıra bekletilmeksizin buğdayını TMO'ya teslim edebilmesi için 80 tonluk kantar ile 11 dönüm alanda harman düzenlemesinde bulunduk. Kantarı hemen TMO Müdürlüğüne tahsis ettik ve alımlar başladı. Çiftçimiz de biraz olsun nefes aldı."