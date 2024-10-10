Üye Girişi
Haberler

Beymen İstinyePark Mağazası Yenilendi: Sanat ve Moda Bir Araya Geldi

Beymen İstinyePark Mağazası Yenilendi: Sanat ve Moda Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beymen, İstanbul İstinyePark mağazasını Londra merkezli Universal Design Studio ile yenileyerek, yeni tasarımıyla mimari ve sanatsal unsurları harmanladı. Mağaza, genişleyen alanı ve global marka seçkisiyle özel bir alışveriş deneyimi sunarken, çağdaş sanat eserleriyle de sanatseverleri buluşturuyor.

Beymen'in, İstanbul'un alışveriş noktalarından İstinyePark mağazası, Londra merkezli Universal Design Studio işbirliğiyle yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin mimari, sanatsal ve doğal zenginliklerini yansıtan tasarımıyla yeni bir görünüme kavuşan mağaza, mimar Carlo Scarpa'nın simge desenlerinden esinlenen terrazzo zemini, Begüm Cana Özgür'ün modern zanaat anlayışıyla Beymen için özel olarak tasarladığı dokuma halıları ve İstanbul Boğazı'ndan ilham alan yarı opak cam dış cephesiyle de dikkati çekiyor.

Teknik işçiliğin ötesine geçerek, zanaatla kesişen özel uygulamaların yer aldığı yeni tasarımda, ahşap oyma dokular, metal üzeri özel boyama yüzeyler ve Türkiye'nin zengin mermer seçkisinden doğal taş kullanımları da öne çıkıyor.

Beymen İstinyePark İstanbul, etkileyici tasarımına eşlik eden sanatçıların eserleriyle de moda ve sanatın yaratıcı evrenini bir araya getiriyor. Çağdaş Türk heykel sanatının öncü isimlerinden Koray Arış ve heykel sanatçısı Ali Şentürk, geleneksel sanat tekniklerini teknolojiyle buluşturan sanatçı Adrian Altıntaş, çok yönlü üretimleriyle tanınan sanatçı Lal Batman'ın eserleri Beymen İstinyePark'ı sanatla bütünleştiriyor.

Ayrıca zamansızlığı odağına aldığı eserleriyle son dönemde adından söz ettiren heykel sanatçısı Marion Verboom, ressam Claire Chesnier, disiplinlerarası eserleriyle öne çıkan sanatçı Pablo Davilo'nun eserleri de Beymen İstinyePark'ı küresel sanat dünyası temsilcilerinin eserleriyle buluşturuyor ve mağazayı bir sanat galerisine dönüştürüyor.

Alışveriş deneyimi daha büyük metrekareye yayılırken, küresel marka seçkisi güçlendi

Yenilenme sürecinde 892 metrekare büyüyerek toplam 6 bin 247 metrekare alana ulaşan Beymen İstinyePark İstanbul, genişleyen yeni küresel marka seçkisiyle özel bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ayrıca Beymen İstinyePark, geçirdiği renovasyonun ardından yeni bir kozmetik alanına da kavuştu.

Büyüyen kozmetik alanı cilt bakımı, saç bakımı ve makyaj kategorilerini de kapsayacak şekilde genişledi. Mağazanın çanta reyonu ise, yüksek tavanlarla ferah, soft renklerle dingin bir atmosfer sunarken, geniş bir marka seçkisiyle misafirlerini buluşturuyor.

Birinci katta konumlanan kadın ayakkabı reyonu ise geniş ürün gamıyla iddiasını güçlendiriyor. Artan marka sayısıyla erkek ayakkabı ve aksesuar grupları da konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Ayrıca iç mimar Mehmet Sezai Yücebaşoğlu'nun imzasını taşıyan iki yeni Beymen Prive VIP Oda ile de üst düzey bir konfor ve lüks deneyim eşliğinde Kişisel Stil Danışmanlığı hizmeti de veriliyor.

Beymen İstinyePark mağazasının yenilenen tasarımını kutlamak üzere Beymen Group Üst yöneticisi (CEO) Elif Çapçı ev sahipliğinde düzenlenen davet Beymen dostlarını buluşturdu. Karsu'nun Beymen İstinyePark'ta gerçekleşen konserinin ardından, gece ünlü DJ Valeron'un müziğiyle devam etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

Universal Alışveriş istanbul Etkinlik Ekonomi Magazin Londra Beymen Sanat Mimar Yaşam Moda

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi

Cem Garipoğlu yeniden defnedilirken mezarının başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi? Türkiye Portekiz maçı CANLI izle! (U20) Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE PORTEKİZ U20 CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Arhavi 08 Maçka Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Arhavi 08 Maçka Belediye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.