Haberler

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde bir zincir market, kasım ayı kampanyası kapsamında hamsinin kilosunu 50 liradan satmaya başladı. Markete akın eden vatandaşlar, balık reyonunda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir zincir markette 1-10 Kasım tarihleri arasında tüm reyonlarda indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar zincir markete akın etti.

HAMSİNİN KİLOSU 50 LİRAYA DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Piyasada kilosu 100, 150 liraya satılan hamsi ise 49 lira 90 kuruştan satışa sunuldu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette uzun kuyruklar oluşturdu. Fiyatlar karşısında şaşkınlığını dile getiren Alper Musa isimli vatandaş, "Bu kadar ucuz olmasını ben de beklemiyordum. Ucuz güzel, temiz. Pazarda daha pahalı. Burada temiz, güzel ve ucuz. Ben de 3 kilo alacağım" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde Zincir Markette Büyük İndirim: Hamsinin Kilosu 50 Liraya Düştü

"SADECE BALIK DEĞİL, BURADA HER ŞEY UCUZ"

Kayseri'den İstanbul'a gelen Tahsin Şimşek ise fiyatlarla ilgili olarak, "Hamsinin kilosu 50 lira. Gayet güzel. Ben Kayseri'de yaşıyorum. Normalde Kayseri'de hamsinin kilosu 150 liradan aşağı değildi. Ben buraya dün geldim. Sadece balık değil, burada her şey ucuz. Buna emin olabilir vatandaşımız. Ben bundan sonra buranın daimi müşterisiyim. Temmuz ayına kadar da buradayım" şeklinde konuştu.

Ailece tüm alışverişlerini Beylikdüzü'ndeki zincir marketten yaptıklarını ifade eden Musa Semiz, "Burası fiyat olarak gerçekten uygun ve güvenilir. Herkese tavsiye ederiz. Biz ailece buradan alışveriş yapıyoruz. Gerçekleri yansıtan fiyatlar. Dışarıda 150-200 lira olan balık burada 50 lira. Gerçekten çok uygun yani" dedi.

Beylikdüzü'nde Zincir Markette Büyük İndirim: Hamsinin Kilosu 50 Liraya Düştü

"BURADA FİYATLAR ÇOK İYİ"

Fiyatların uygun olduğunu belirten Aziz Gün isimli vatandaş ise, "Bence fiyatlar çok iyi. Ben dışarıda 580'e, 600'e gördüm. Burada fiyatlar çok iyi. Bazı marketlere de gidiyoruz, burası diğerlerine göre daha uygun" diye konuştu.

"ŞİRKETİMİZİN 365 GÜN HESAPLI ANLAYIŞINI BURADA DA GÖSTERİYORUZ"

Şirket yöneticilerinden Uğur Ekiz, kampanya ile ilgili olarak, "Kasım festivalimiz başladı. Halkımız yararlansın diye 49,90 kuruştan satışa sunmaktayız. Sadece hamside değil. Et ürünlerinde, kıymadan tavuğa çeşitli gıda ürünlerinde şirketimizin 365 gün hesaplı anlayışını burada da göstererek uygun fiyattan vatandaşımız faydalansın diye satışa sunmaktayız. Biz halkımızın yanında olduğumuzu her zaman göstererek, hamsinin kilosunu 49 lira 90 kuruştan satışa sunarak herkes faydalansın, alabilsin diye uyguna alıp vatandaşımızın önüne sunuyoruz. İlk kampanyamız 1-10 Kasım arasında devam edecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Komisyonun İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi bekleniyor

Erdoğan'ın başdanışmanı olacakları yazdı! Dikkat çeken Öcalan detayı
Aziz Yıldırım, doğum gününü Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen ile beraber kutladı

Doğum günü derbiye denk gelen Aziz Yıldırım'dan bomba hareket
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu
GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük

GENAR'dan çarpıcı anket! AK Parti ve CHP arasındaki fark çok düşük
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.