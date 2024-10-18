Beyaz metalin fiyatının 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu

Ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, olası bir borsa çöküşüne karşı yatırımcıları uyararak altın, gümüş ve Bitcoin'e yatırım yapmanın önemini vurguladı. Gümüş yılbaşından bu yana yüzde 33 yükseldi. Yatırım uzmanları ve ekonomistler gümüşün ons fiyatının yükselişi hakkında tahminlerini sıraladı.

GÜMÜŞTE YENİ REKOR BEKLENTİSİ

ABD ekonomisindeki yavaşlama belirtileri, güvenli liman olarak görülen altının değerini rekor seviyelere taşıdı. Ons altın, 2.685 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, gümüş de bu yükselişe ortak oldu. Gümüşün ons fiyatı, son yıllardaki en yüksek seviyesi olan 32.96 doların hemen altında seyrediyor. Piyasa uzmanları, gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıl içinde 45 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulunuyor.

"ÖNEMLİ BİR YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR"

Londra Külçe Piyasası Derneği'nin (LBMA) yıllık toplantısındaki delegeler de önümüzdeki 12 ayda kıymetli metal fiyatlarında önemli bir artış öngörüyor. Altının 2.941 dolara, gümüşün ise ons başına 45 dolara çıkacağını ve mevcut seviyelerden önemli bir yükseliş potansiyeli olduğunu tahmin ediyorlar. Uzmanlar gümüşün 1980 ve 2011 yıllarında gördüğü zirve olan 50 doları görmeye tekrar yakın olduğunu düşünüyor.