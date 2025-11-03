Berrin Yılmaz Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığına Atandı

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığına (CHRO) Berrin Yılmaz atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Yılmaz, 1 Kasım itibarıyla Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanlığı (CHRO) görevini Yakup Aydilek'ten devraldı.

İnsan odaklı dönüşüm ve sürdürülebilir büyüme vizyonu çerçevesinde Yılmaz, Enerjisa Enerji'nin insan ve kültür yapılanmasında yeni bir dönemi başlatacak. Çalışan deneyimini güçlendiren, yetenekleri geleceğe hazırlayan ve kurum kültürünü sürekli yenileyen liderlik anlayışını hayata geçirecek.

Dijitalleşmenin getirdiği yeni beceri ihtiyaçlarını tüm çalışanlara yönelik gelişim programlarıyla bütünleştirirken, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile bağlılık ve gelişim uygulamalarını da derinleştirecek. Bu yaklaşım sayesinde Enerjisa Enerji, enerji sektöründe teknoloji kadar kültür, değer ve insan gücüyle de fark yaratan bir kurum olma yolculuğunu sürdürecek.

Açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın önde gelen kurumlarında üst düzey sorumluluklar üstlenen Yılmaz, 2017-2018'de Sabancı Holding İnsan Kaynakları Direktörü, 2018-2022'de Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2022'den itibaren Sabancı Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) olarak çalışan Yılmaz, bu görevlerinde grup genelinde insan kaynakları stratejilerinin oluşturulması, kültürel dönüşümün liderliği, dijitalleşme ve geleceğin iş gücü dinamiklerine yönelik uygulama ve süreçlerin hayata geçirilmesinde aktif rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, şunları kaydetti:

"Enerjisa Enerji olarak, 'Herkes için daha iyi bir gelecek' vizyonumuzun merkezine insanı koyuyor, dönüşümün kalıcı olabilmesi için kültürümüzden güç almamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla şirketimizin en büyük itici gücü olan İnsan ve Kültür yapılanmamıza liderlik edecek Sayın Berrin Yılmaz'ın aramıza katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Deneyimi ve vizyonuyla 'insan odaklı' dönüşüm yolculuğumuza önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı (CHRO) Berrin Yılmaz da "Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik eden ve 11 bin çalışanı ile kritik bir kamu hizmetini yerine getiren Enerjisa Enerji bünyesinde 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla tam bir uyum içinde yeni görevime başlıyorum. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte, insanı merkeze alan bir anlayışla geleceğin çalışma kültürünü çevik ve kapsayıcı bir yapıyla inşa etmek için çalışırken bir yandan da iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendirirken, çalışan deneyimini sürekli geliştiren, yetenekleri geleceğe hazırlayan uygulamalara odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.