Bergama'da Zeytin ve Zeytinyağı Sezonu Açıldı

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen törenle zeytin ve zeytinyağı sezonu açıldı. TARİŞ Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, zeytinyağı stoklarının yeterli olduğunu belirtirken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise küresel iklim krizine rağmen pazarda söz sahibi olmaya başladıklarını ifade etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde, zeytin ve zeytinyağı sezon açılışı için tören düzenlendi, ilk hasatlar yapıldı. TARİŞ Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, "Hem içerideki tüketiciye yetecek hem de ihracat yapacak kadar zeytinyağımız mevcut" derken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu yıl küresel iklim krizi sebebiyle ekstra bir yıl yaşıyoruz; fakat artık pazarda söz sahibi olmaya başladık" şeklinde ifadelerini kullandı.

2023-2024 zeytin ve zeytinyağı sezonunun açılışı, Bergama ilçesinde yoğun bir katılımla yapıldı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Bergama Ticaret Odası (BERTO) iş birliğinde düzenlenen programda, bir zeytin bahçesinden ilk hasat gerçekleştirildi.

Fiyatların yükseldiği bu dönemde zeytinyağında tağşiş, sofralık zeytinde ise merdiven altı üretime dikkat çeken İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Haksız rekabet neden olan, tüketici sağlığını ve güvenini olumsuz etkileyen bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla e-ticaret siteleri de dahil olmak üzere denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Ürünlerimizi iyi pazarlamalıyız"

Törende konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, zeytin ve zeytinyağında yaşanan sorunların derlenerek kayıt altına alındığını, çözüm bulunması için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Koştu, "Zeytin ve zeytinyağı üretimindeki sorunlara artık bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Bergama, Dikili ve Kınık'ın sorunu ortak. Bakırçay Havzası, verimli topraklarıyla birçok medeniyete başkentlik yapmış önemli bir coğrafya. Bakırçay Havzasının kalkınması için bu üç belediyemizin ortak hareket etmesi gerekiyor. Bölgemizin en hızlı şekilde kalkınmasını sağlayan şey ise ulaşımdır. Kuzey Ege Otoyolu İzmir metropolle olan bağlantısını çok hızlı şekilde sağlamlaştır. İzmir-İstanbul Otoyolu da aynı şekilde ulaşım imkanlarımızı kolaylaştırmıştır. Tüm bunlar bölgemizin bir kavşak noktası olmasını sağlamıştır. Birçok şehirden yatırımcı bölgemize yatırım yapmaya geldi. Bu gelişmelerin yanında bizim ürünlerimizi en iyi şekilde pazarlamamız gerekiyor. Zeytin ve zeytinyağıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımız önemli teşvikler sağladı ve bu bölgemizde de önemli bir başarı sağladı. Birçok tarıma elverişli olmayan tarım arazilerinin zeytin ağaçlarıyla donamasını sağladık. Ağaçlarımız verim vermeye başlıyor ve rekoltemiz artıyor. Bu yıl küresel iklim krizi sebebiyle ekstra bir yıl yaşıyoruz; fakat artık pazarda söz sahibi olmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Zeytinyağı sıkıntısı yok"

İTB Yönetim Kurulu Üyesi ve TARİŞ Zeytinyağı Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman ise "Türkiye'de geçen yıl elde edilen 421 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi gelmiş geçmiş en iyi üretim rakamı. Bu rakamlarla kıyaslandığı zaman 2023 yılında çeşitli faktörler sebebiyle zeytinyağında bir miktar rekolte kaybı yaşansa da son zamanlarda gündemde zeytinyağına ulaşılamayacak şeklinde oluşturulan algı rakamlara bakıldığında gerçeği yansıtmıyor. Geçen yıldan da hemen hemen aynı oranda devreden bir stokumuz var. Yaklaşık 40 bin ton Suriye'den olmak üzere 10 bin ton da fire ve salamura zeytinden geldiği takdirde, 410 bin ton civarında bir zeytinyağı stokumuz olacak. Hem içerideki tüketiciye yetecek hem de ihracat yapacak kadar zeytinyağımız mevcut" diye konuştu.

Törende Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat ve Bergama Kaymakamı Avni Oral da birer konuşma yaptı. Bergama Belediyesi Güzellik Ilıcası Tesislerinde düzenlenen programa ayrıca Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan da katıldı. - İZMİR