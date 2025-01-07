Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bir zam daha geldi. Buna göre, benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

BİR YILDA YÜZDE 7.60 ARTTI

Yeni zamla benzinin litresi İstanbul'da 45.30 TL oldu. Benzin İzmir'de 46.14, Ankara'da ise 45.68 TL'ye çıktı. Bu zammın ardından benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.