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Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

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Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ederken yüzde 6'lık ÖTV zammıyla birlikte benzinde de büyük bir fiyat artışı yaşandı. Dün gece yarısı benzine sessiz sedasız 1 lira 25 kuruşluk zam yapılırken pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 45.30 TL oldu.

Yeni yılla birlikte yüzde 6'lık Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı akaryakıtta geçerli olurken, benzine bir zam daha geldi. Buna göre, benzin grubunda 1.25 TL fiyat artışı yaşandı. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

BİR YILDA YÜZDE 7.60 ARTTI

Yeni zamla benzinin litresi İstanbul'da 45.30 TL oldu. Benzin İzmir'de 46.14, Ankara'da ise 45.68 TL'ye çıktı. Bu zammın ardından benzin fiyatı son 1 ayda yüzde 7.60 artmış oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

sesiz sedasız değil dünden beri siz haber yapıyorsunuz, sanırım sizin bir birinizden haberiniz yok, HABERCİLER

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Millet gece uyurken akaryakıta, gıdaya zam yapmanıza gerek yok. Bu Millet zaten gündüzde uyuyor.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEYMED KAMACI:

OĞĞĞĞĞĞĞĞ OĞĞĞĞĞĞĞĞĞ

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMehmet Peksöz:

Sessiz sedasızmış. Ulan 5 gündür haber yapan siz değilmisiniz. Sizin gibi sitenin ben...

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıWalter white:

Gidişiniz o kadar sessiz olmayacak.

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Akp bu tek bildikleri vatandaşı nasıl daha fazla yolarım derdindeler halk kimsenin umrunda değil halkta sanırsın kış uykusunda öyle bir uyuyor ki

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Haber YorumlarıBülent Bey:

Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşecek durumlara geliyoruz

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Haber Yorumlarıhaydar mayvaz:

eskeri ücret emekli mayış ehe ehe alın sizo zoommm daha durin laaa giderler çok yahii

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

paraları yerken sormadılar,faturayı ödemeye gelince halka ödetiyorlar.yazıklar olsun

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Haber YorumlarıMuhammed Sefa:

ya dün haberini yaptınız ya neresi sessiz sedasız bu gece akaryakıta zam gelicek diye haber yaptınız

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